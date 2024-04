Bomba en Gran Hermano: filtran un polémico audio sobre Furia en medio de la preocupación por su salud

Otra vez explotó una bomba en Gran Hermano y esta vez viene desde fuera de la casa, que es la más violenta, probablemente, de la historia del reality en sus ediciones en la Argentina.

En las últimas horas Furia de Gran Hermano fue sacada de la casa algunas horas para hacerse una serie de estudios médicos y en el medio de ese contexto se filtró un audio de la madre de Agostina Spinelli, que reveló el periodista Juan Etchegoyen.

Gran Hermano: qué dijeron de Furia

“Estamos mirando lo que me dijiste, la verdad qué queres que te diga. Estaba mirando que Furia dejaba la casa porque estaba enferma pero me dio mucha risa ver que hasta Del Moro llamó a la hermana Coy el viernes para que esté tranquila y sabes que me dio mucha risa”, comienza diciendo Silvina Ríos en el audio.

"Me acordé del día que Agostina sale con ese ataque de nervios y que a Del Moro mucho no le gustó porque dijo que eso opacaba la salida de Lisandro. Que en realidad sabemos que Agostina quería irse ya, no aguantaba más y me estaba riendo de impotencia porque yo estuve muy preocupada el día que salió mi hija porque nadie me decía nada, recién a las cuatro de la mañana me informó una persona, que no me acuerdo quién era”, agregó.

“A mi no me llamó ninguna productora, Del Moro menos, fijate que no a todos miden con la misma vara. Más vale que me dio bronca y ahora estoy viendo que Furia volvió, ojalá que esté bien de salud pero lo demás no sé qué decirte, siento que no a todos miden con la misma vara”, concluye el polémico audio.