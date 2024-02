La relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole tomó un giro inesperado luego de que se viralizaran imágenes del cantante mexicano junto a Sahar Sonia en Las Vegas. Ante la difusión de estas imágenes, Nicki Nicole decidió poner fin a su relación, expresando la importancia del respeto en el amor.

Ante la repercusión de los acontecimientos, Sahar Sonia, la joven que fue captada junto a Peso Pluma en Las Vegas, decidió romper el silencio y publicar un descargo en sus redes sociales. En el mensaje, Sahar niega haber tenido conocimiento previo sobre la relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole, y afirma no haber tenido intenciones de interferir en la misma.

"Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles. Quería venir a acá a hablar de todo lo que está pasando. Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma pero no soy española, no sigo las noticias españolas. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy. Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo. Eso es todo lo que quiero decir por ahora y espero que disfruten el resto del día", expresó Sahar en su publicación.

Previamente, Sahar había compartido un mensaje en el que instaba a no creer todo lo que dicen los medios, sugiriendo que siempre hay dos lados de la historia.

Tanto Sahar como Peso Pluma han sido objeto de críticas y mensajes negativos en redes sociales por parte de los seguidores de Nicki Nicole. Ante esta situación, Peso Pluma ha optado por limitar los comentarios en sus publicaciones para frenar el flujo de insultos.