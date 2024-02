Taylor Swift hizo historia en la 66ª edición de los premios Grammy celebrados el domingo en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles. Ganó en la categoría "Álbum del año" con su disco "Midnights," convirtiéndose en la primera artista en recibir este galardón cuatro veces, superando a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Por otro lado, el destacado músico argentino Fito Páez, quien había ganado su primer Grammy en 2021 con el álbum "La conquista del espacio," no logró repetir la hazaña con su trabajo "EADDA 9223." Su nueva versión de "El amor después del amor" competía en la categoría "Mejor álbum de rock latino o alternativo," pero fue superado por "De todas las flores" de Natalia Lafourcade.

La ceremonia, que se transmitió en nuestro país a través de las señales TNT y HBO Max, tuvo a Taylor Swift como una de las grandes protagonistas de la noche. Además de su récord y su victoria en la categoría "Mejor álbum de pop vocal," sorprendió al anunciar que lanzará un nuevo álbum titulado "The Tortured Poets Department" el próximo 19 de abril.

El momento de su coronación fue especialmente emotivo, ya que Celine Dion, quien estaba pasando por un momento complicado de salud, presentó el premio.

Otros destacados de la noche incluyen a Miley Cyrus, quien ganó el premio a la Grabación del año por su éxito "Flowers," y Billie Eilish, quien se llevó los premios a la Canción del año y la Mejor canción escrita para medios visuales por "What Was I Made For?" de la película "Barbie."

Victoria Monet fue nombrada Revelación del año, Sza ganó la categoría Mejor canción de R&B con "Snooze," y Karol G reinó entre los artistas latinos al obtener su primer Grammy en la categoría "Mejor álbum de música urbana" por "Mañana será bonito."

Entre otras particularidades de la velada, Los Beatles y David Bowie sorprendieron al ganar en las categorías "Mejor video musical" por "I'm Only Sleeping" y "Mejor película musical" por "Moonage Daydream," respectivamente.

Los sets en vivo contaron con destacadas actuaciones, incluyendo a Joni Mitchell, Tracy Chapman, Dua Lipa y Billy Joel.

La noche también estuvo marcada por conmovedores homenajes, como el de Annie Lennox a Sinead O'Connor con "Nothing Compares 2 U," el tributo de Stevie Wonder a Tony Bennett y la actuación de Jon Batiste y Fantasia Barrino en honor a Tina Turner.

La 66ª edición de los premios Grammy incluyó 94 categorías, por lo que la entrega de premios comenzó por la tarde y la transmisión oficial se centró en las categorías más destacadas.