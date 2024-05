La cantante Lucero ha revelado cómo protege a su hija Lucerito Mijares de las críticas y los comentarios negativos en las redes sociales, resaltando la fortaleza y la inteligencia emocional de la joven de 19 años.

En una entrevista con ¡HOLA! Las Américas, Lucero elogió la seguridad en sí misma, la autenticidad y la firmeza de carácter de Lucerito, así como los valores que le han inculcado. Destacó la inteligencia emocional de su hija, que le permite mantenerse fuerte frente a las adversidades y evitar caer en provocaciones.

La cantante reconoció que, aunque los personajes públicos están expuestos a críticas, existe una línea entre la crítica constructiva y los insultos. Lamentó la presencia de insultos, discriminación y violencia de género en las redes sociales, y enfatizó la importancia de no tomar personalmente los comentarios negativos.

Lucero y su esposo, Manuel Mijares, ayudan a Lucerito a no caer en provocaciones y a enfocarse en los comentarios positivos y el amor que recibe de sus seguidores. Destacaron la importancia de no ofenderse por los "haters", comparándolos con cucarachas que deben existir pero que no aportan nada.

Finalmente, Lucero expresó su orgullo por su hija, describiéndola como una mujer madura y talentosa que está abriendo puertas en el mundo del espectáculo. Aseguró que seguirá apoyándola y aconsejándola en su camino.