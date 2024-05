El productor musical Raphy Pina ha vuelto a su hogar tras dos años de encarcelamiento. Este 24 de mayo, Pina compartió emocionantes detalles sobre su regreso a casa a través de su canal de difusión oficial.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso”, indicó Pina, quien se encuentra bajo la custodia federal del Negociado de Prisión de Estados Unidos (BOP).

El prometido de la cantante Natti Natasha explicó que, aunque aún está bajo la supervisión federal y no se le permite presentarse en redes sociales hasta que termine su sentencia o se autoricen las peticiones, se muestra optimista sobre su futuro inmediato.

“Aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, aclaró. Sin embargo, el productor musical está esperanzado de que pronto podrá retomar su vida normal y compartir más con sus seguidores.

“Ya no queda mucho para prender ese ‘live’ y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas, que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”, comentó Pina, mostrando su intención de utilizar sus experiencias para guiar a otros.