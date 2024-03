Los millonarios no solo buscan adquirir lujosas mansiones, sino también superdeportivos de alto rendimiento. Sin embargo, estos vehículos están diseñados para la velocidad y el asfalto, no para actividades cotidianas. Para satisfacer las necesidades de estos amantes de la velocidad, surge en Japón The Magarigawa Club, el primer circuito privado de lujo exclusivo de Asia.

Este exclusivo club ofrece a sus miembros la oportunidad de disfrutar de la emoción de la velocidad en un ambiente de lujo y exclusividad. La membresía anual, valorada en 230.000 euros, otorga acceso a la pista, así como a las instalaciones y alojamientos del complejo.

Ubicado a 70 kilómetros al sureste de Tokio, el complejo ofrece impresionantes vistas al monte Fuji y la bahía de Tokio. El trazado de 3,5 kilómetros de longitud, diseñado por el reconocido estudio de Hermann Tilke, presenta 22 curvas desafiantes y una recta de 800 metros, permitiendo a los conductores disfrutar al máximo de sus superdeportivos.

El circuito ofrece una amplia gama de servicios para garantizar la mejor experiencia para los miembros y sus vehículos. Desde un equipo de mecánicos en el pit lane hasta cursos de conducción deportiva, todo está diseñado para maximizar el disfrute y la seguridad de los conductores.

Pero The Magarigawa Club no es solo para los amantes de la velocidad. Las familias de los socios también pueden disfrutar de una variedad de comodidades, como piscinas infinitas, gimnasios, restaurantes de alta cocina y salas de karaoke, todo ello con unas vistas espectaculares.

El CEO de Cornes & Company, Kenzo Watari, tuvo la visión de crear un espacio donde los millonarios pudieran compartir su pasión por la velocidad con sus seres queridos. Así nació The Magarigawa Club, un lugar donde la emoción de la pista se combina con actividades familiares, como paseos por el circuito a baja velocidad y excursiones por los senderos boscosos que rodean el complejo.