En una reciente emisión de su podcast, la reconocida bailarina Jessica Torres abordó el tema de las relaciones sentimentales y compartió valiosos consejos con sus seguidores, instándolos a no apresurarse y a tomar las cosas con calma, especialmente en las primeras etapas de conocer a alguien.

Torres, quien está felizmente casada, reveló que con su esposo no se apresuró en establecer una relación, sino que se tomó su tiempo para conocerlo y estar segura de lo que quería. En este sentido, destacó la importancia de no entregarse en la primera cita y de no apresurarse en dar pasos importantes en una relación.

En su podcast, la bailarina enfatizó que no hay necesidad de apurarse en el inicio de una relación, recomendando a sus seguidores que eviten besarse o tener relaciones sexuales en la primera cita. En su lugar, les instó a tomarse el tiempo necesario para conocer a la otra persona, construir una conexión sólida y estar seguros de lo que desean antes de avanzar en la relación.