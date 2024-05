El brutal asesinato de un caballo de pura sangre ha generado una fuerte indignación tras la difusión de imágenes que muestran al cuidador aplicándole una inyección letal. El animal, llamado "Festín Texano", recientemente había ganado en Palermo y fue encontrado muerto en el stud "Monte Verde", ubicado en Cachirulo, una localidad del departamento Toay, provincia de La Pampa.

El propietario del caballo, Miguel Iriarte, compartió detalles del caso con El Diario de La Pampa. Según Iriarte, el cuidador Ari Soares de Oliveira les informó inicialmente que el caballo había muerto por un infarto. Sin embargo, días después, al revisar las imágenes del stud, se descubrió la verdad sobre la muerte del animal.

“Era un caballo ganador de Palermo. Nos dijo que había muerto por un infarto. Confiamos en que había sido así, aunque el caballo estaba bien, sano. Y unos días después empezamos a ver las imágenes del stud, llegamos al minuto donde había muerto y vimos eso”, relató Iriarte.

Denuncia y pruebas

El abogado de la familia Iriarte, Nicolás Casagrande, explicó que la denuncia penal fue realizada el 13 de mayo. "Hubo una necropsia, pero el veterinario forense no reservó la sangre ni los jugos gástricos. De todos modos, las imágenes son claras. Hay una causalidad en la aplicación de la inyección y lo que ocurre con el caballo que empieza a tambalearse y después cae", detalló Casagrande.

El caballo, adquirido en el Haras Masama de Miguel Riglos, tenía un valor de 30 mil dólares. Las imágenes muestran al cuidador manipulando deliberadamente el celular mientras espera el desenlace tras aplicar la inyección.

“El video es medio raro. Se puede ver que el cuidador manipula deliberadamente el celular para llamar después de aplicar la inyección. Estaba con el celular esperando el desenlace. Hay un primer contacto que no es con los dueños. Inicialmente no los contacta a ellos. No sabemos esa manipulación del teléfono con quien lo hace, pero no es con los Iriarte”, añadió el abogado.

El asesinato de "Festín Texano" ha generado gran conmoción en el mundo del hipismo y entre los defensores de los derechos de los animales. Este caso subraya la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre el trato a los animales, especialmente aquellos involucrados en competencias y eventos de alto perfil.

La difusión de las imágenes en redes sociales ha amplificado la indignación pública, y se espera que las autoridades tomen medidas firmes contra los responsables. Este trágico incidente también destaca la importancia de realizar necropsias completas y conservar todas las evidencias posibles en casos de muerte sospechosa de animales valiosos.