Una vez más, se emite una alerta amarilla por tormentas en un extenso sector del territorio argentino, abarcando gran parte de la provincia de Buenos Aires. Desde localidades como Villarino y Bahía Blanca, al sur, hasta Colón al norte y Azul en el centro, incluyendo la costa hasta Necochea, se esperan tormentas fuertes con gran actividad eléctrica y precipitaciones de hasta 60 mm, con posibilidad de caída de granizo.

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también abarca otras provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza.

En la provincia de Buenos Aires, los partidos afectados por la alerta incluyen Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, y las costas de Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, entre otros.

Ante esta situación, se emiten recomendaciones por parte del organismo meteorológico, destacando la importancia de no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el drenaje del agua, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, y prestar especial atención ante la posibilidad de caída de granizo. Además, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante el desarrollo de las tormentas.