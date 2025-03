El legislador Oscar Zago anunció que la Ciudad de Buenos Aires contará con la lista del MID para disputar lugares en la futura composición de la Legislatura porteña y que la misma será encabezada por una figura "que no proviene de la política, alguien fresco y transparente"

Consultado si el haber firmado una alianza con el PRO le impedía ahora presentar una lista propia, sostuvo que “Nadie puede obligarte a quedarte, uno puede abandonar la alianza en cualquier momento. Firmé con optimismo, pero no era parte del partido. Fui a sumar, no a restar. Fui a aportar, no a quitar. Se equivocaron con mi rol”.

La decisión sorprendió porque, durante la tarde de este viernes, el legislador confirmaba ante los medios que había firmado el acuerdo con el espacio presidido por Mauricio Macri.

En declaraciones radiales,no ahorro criticas a sus aliados : “Intentamos generar unidad con quienes venimos trabajando juntos desde el 10 de diciembre de 2023 en el Congreso de la Nación: LLA, el MID, el PRO y algunos sectores del radicalismo. Pedimos consenso, pero no lo quieren. Prefieren centrarse en sí mismos. Argentina necesita acuerdos, no enfrentamientos”.