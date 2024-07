Desde Ezeiza, donde los embarcaron en la aerolínea británica British Airways, las barras de oro salieron con destino al Banco Central de Inglaterra. El ministro Caputo respondió mediante declaraciones radiales, a la requisitoria realizada por el diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palasso, quien días atrás presento un pedido de informes sobre el tema.

Caputo explicó la media.

Caputo defendió su decisión al asegurar que "es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo" y, aunque dio a entender que sí se hizo el envío, no respondió por sí o por no a la consulta. Asimismo, aún falta conocer la postura del BCRA, que no se pronunció al respecto. Apenas dan una respuesta institucional.

"El BCRA recibió un pedido de acceso a la información pública por parte del Diputado y Secretario General Nacional de la Asociación Bancaria solicitando detalles sobre la administración de reservas en cuanto se refiere al oro perteneciente al Banco y estamos trabajando en la respuesta a esa solicitud, la cual será brindada según lo establecido en las normas", se limitaron a responder ante la consulta de este medio en el edificio de Reconquista y Perón.

El BCRA tiene alrededor de u$s4.600 millones de sus reservas en oro, una parte de ese total estaba en Londres antes de este envío que hizo el CCRA que conduce Santiago Bausili y ya se podía utilizar como garantía en operaciones.