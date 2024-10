Franco Colapinto, el joven piloto argentino que ha causado sensación en la Fórmula 1 tras su reciente ingreso a la categoría con el equipo Williams, abordó las comparaciones con Lionel Messi en una charla con la Fórmula 1. Aunque Colapinto se mostró agradecido por el respaldo de sus seguidores, fue claro en marcar una diferencia entre él y el astro del fútbol: "No, no me siento ni cerca de Leo Messi. Él está a otro nivel, realmente no puedo creer cuando la gente me compara con él".

Colapinto, de 21 años, comentó que entiende el entusiasmo de los fanáticos y valora el apoyo que ha recibido desde Argentina, pero señaló que aún queda un largo camino en su carrera antes de alcanzar una posición destacada: “Muchos argentinos me están siguiendo y animando, y eso es muy agradable de ver, pero creo que todavía queda un largo camino por recorrer”.

En una entrevista previa con The Fast And The Curious, el piloto ya había mencionado su fanatismo por Messi y su deseo de conocerlo en persona. “Me encantaría conocerlo algún día. Lo idolatro desde que soy pequeño y siento que es el mejor de la historia del fútbol”, comentó Colapinto, quien espera dejar su huella en el automovilismo con el mismo impacto que Messi ha tenido en el fútbol.

Colapinto se prepara para el Gran Premio de México, donde competirá en las prácticas libres este viernes, antes de la clasificación del sábado y la carrera principal del domingo, en la que espera seguir cosechando buenos resultados para el equipo Williams.