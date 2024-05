Los colectiveros de la línea 60 realizaban una protesta en el barrio de Saavedra al estar disconformes con el acuerdo arreglado con la Secretaría de Trabajo, el cual consiste en dos bonos no remunerativos, que no entran dentro del salario de julio ni el aguinaldo.

La protesta se llevaba a cabo por la Avenida Maipú, donde habían cortado el Metrobús. Uno de los choferes señaló en diálogo con C5N: "Somos trabajadores, no venimos con ganas de hacer daño ni que los lastimes, ni tener un enfrentamiento de la Policía. No venimos con una bandera política, no nos importa quién está allá arriba en el gremio. Lo único que queremos es estar un poco mejor y seguir trabajando sin violencia”.

La Policía de la Ciudad estableció un mega operativo en la avenida Cabildo al 4.800 donde arribaron un camión hidrante, seis camionetas y al menos 10 motos para evitar que se corten los accesos.