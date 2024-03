En un suceso que conmocionó a los residentes de barrio Argüello, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, un delincuente fue interceptado por vecinos luego de intentar robar una moto en un lavadero de autos situado en avenida Recta Martinolli al 7100.

El incidente, captado en un video que se viralizó rápidamente, muestra cómo el ladrón fue reducido por varias personas hasta que llegó la Policía. En las imágenes, se observa al implicado, visiblemente afectado, entre lágrimas y suplicando perdón al propietario del vehículo por la situación.

Mientras era increpado por los presentes, el delincuente imploraba que no le hicieran daño y expresaba arrepentimiento por su acción. "No me dobles el brazo, me está doliendo", clamaba entre sollozos. Ante esto, la víctima le respondió firmemente: "Bueno, ahora cagate, a mí también me iba a doler si me choreabas la moto".

El joven, de 20 años según su testimonio, continuaba lamentándose y rogando perdón. "Ya está, yo ya perdí, dame un poco de agua por favor, perdí todo, mi familia, todo... se van a cagar de hambre ahora. No me doblés la cabeza hermano, ¡Soy un ser humano! ¡Soy un ser humano!", clamaba desesperadamente mientras era retenido por dos hombres contra un auto.

Finalmente, llegó la Policía y el ladrón fue trasladado en un patrullero hasta la comisaría correspondiente, donde se procedió con las diligencias legales pertinentes. Este incidente ha avivado el debate sobre la delincuencia y la humanización de los involucrados en este tipo de actos delictivos.