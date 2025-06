Cristina Fernández de Kirchner encabezó este lunes un acto del Partido Justicialista por el Día de la Resistencia Peronista, al cumplirse 69 años de los fusilamientos de José León Suárez ocurridos en 1956, durante la dictadura de la llamada Revolución Libertadora. Fue su segunda aparición pública tras anunciar que será candidata por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, en las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Desde el escenario, la expresidenta denunció que los intentos de proscripción no se ejercen hoy mediante golpes militares, sino “a través del partido judicial”, y vinculó su situación en la causa Vialidad con ese mecanismo. “Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecer estar viva”, afirmó, en alusión al contexto político-judicial que enfrenta.

Cristina cuestionó duramente la gestión de Javier Milei, a la que calificó de “cachivache” y aseguró que “fracasará como fracasaron históricamente estos modelos”. Acusó al Ejecutivo de aplicar un programa económico similar al de Martínez de Hoz y la convertibilidad de los años noventa, y se refirió al DNU 70/2023 como una “reforma constitucional encubierta”.

Además, criticó las políticas de ajuste del oficialismo y lanzó una frase que generó repercusión inmediata: “Milei se hace el machito mexicano con el Garrahan y los discapacitados”.

En referencia directa a la Corte Suprema, la exmandataria sostuvo que actúa como “la Guardia Pretoriana del poder económico” y advirtió que “cambiaron de partido: ya no usan a las Fuerzas Armadas, ahora es el judicial”. La mención se dio en el contexto de rumores sobre un fallo inminente que confirmaría la condena de seis años de prisión e inhabilitación para cargos públicos dictada en su contra en 2022.

Cristina denunció una “doble vara” en la Justicia: “Mientras caminen libres los que endeudaron dos veces al país con el FMI, estar presa es un certificado de dignidad”.