Durante un encuentro del Rotary Club, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, rechazó las especulaciones sobre un posible "pacto de impunidad" relacionado con la nominación de Lijo a la Corte Suprema por parte del Gobierno de Javier Milei. Desestimó estas versiones como "pavadas" de la prensa y defendió la decisión del Presidente de definir a un candidato para integrar el máximo tribunal.

Cúneo Libarona afirmó que la nominación de Lijo no está ligada a ningún pacto y destacó las cualidades del magistrado, resaltando su trayectoria y el reconocimiento que recibe por parte de sus pares. Enfatizó que no tiene relación personal con la ex presidenta Cristina Kirchner y que nunca ha mantenido encuentros con ella.

Asimismo, el ministro compartió que la gente en la calle le pide que "meta presa" a Cristina Kirchner, pero aclaró que esa tarea corresponde a los jueces y fiscales, no a él como ministro de Justicia.

En cuanto a la nominación de Lijo, Cúneo Libarona explicó que el magistrado estaba en consideración junto con otras personas desde diciembre, y que su elección se basa en su reconocida labor como juez federal, el respeto que genera entre sus colegas y su capacidad para dictar fallos adecuados y lógicos. Concluyó indicando que la decisión final sobre la designación de Lijo deberá ser ratificada por el Senado.