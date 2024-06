En la cuenta regresiva para la Copa América 2024, Lionel Messi ofreció una entrevista exclusiva con ESPN y STAR+, donde abordó la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina y reflexionó sobre su tiempo en París como jugador del PSG. La entrevista completa se puede revivir por Star+.

En un programa especial, el capitán de la Selección habló con Martín Arevalo sobre su decisión de no ser uno de los tres mayores en el plantel Sub 23 que Javier Mascherano está preparando para París 2024. "Hablé con Masche y la verdad que los dos entendimos la situación", afirmó Messi.

Messi conversó con Mascherano, entrenador del Sub 23 de Argentina, sobre los Juegos Olímpicos de París 2024. AP

Los recuerdos de Messi en los Juegos Olímpicos:

Messi recordó su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde ganó la medalla de oro junto a Mascherano. "Tuve la gran suerte de estar en un Juego Olímpico, de haberlo ganado junto a Masche. Es una experiencia, una de las más lindas para mí, a nivel deportivo", expresó.

Sin embargo, Messi explicó que su decisión de no participar en los Juegos de París 2024 se debe a su agenda cargada con la Copa América. "Es un momento difícil porque ahora está la Copa América. Serían dos, tres meses seguidos de estar fuera del club y sobre todo a esta edad no estoy para jugar todo. Tengo que elegir bien los momentos y creo que sería demasiado hacer dos torneos seguidos", aclaró el 10 de Argentina.

La experiencia de Messi en París:

Aprovechando que los próximos Juegos Olímpicos serán en París, Arevalo consultó a Messi sobre sus recuerdos de la Ciudad Luz, donde vivió entre 2021 y 2023 como jugador del PSG. "París es una ciudad espectacular, la hemos disfrutado mucho", afirmó Leo.

"A nivel deportivo, lamentablemente, no se dio como esperaba. Fue un cambio duro y difícil para nosotros porque no esperábamos hacer ese cambio, irnos de Barcelona. No fue una elección, lo que hizo que todo sea más complicado", admitió el rosarino.

Messi también habló sobre cómo este cambio afectó su vida personal. "A nivel personal la pasé mal. Fue muy difícil el cambio. La verdad que me afectó mucho en mi estado de ánimo y se reflejó adentro de la cancha. En París, a nivel personal, no estaba bien", confesó.