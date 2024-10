El exvolante Xeneize está cerca de convertirse en el nuevo DT de Boca Juniors tras ajustar detalles con Juan Román Riquelme. Solo resta que se formalice su salida de Chivas, lo que podría ocurrir en las próximas horas. El club argentino sueña con que Gago firme su contrato la semana próxima.

La historia de Fernando Gago y Boca Juniors parece estar a punto de escribir un nuevo capítulo. Tras varios días de especulaciones, la reunión entre el exfutbolista y Juan Román Riquelme terminó de afinar los últimos detalles para que "Pintita" asuma como el nuevo director técnico del equipo de la Ribera. Con el aval del Consejo de Fútbol y un proyecto futbolístico que ilusiona, Gago está más cerca que nunca de volver a su casa, esta vez con un buzo de entrenador.

Según trascendió, en Boca hay confianza plena en que en las próximas horas se ejecute la cláusula de rescisión del contrato que une a Gago con el club mexicano Chivas de Guadalajara, una cifra que ronda el millón de dólares. Aunque el proceso podría extenderse por algunos días debido a la burocracia inherente a este tipo de operaciones internacionales, las expectativas apuntan a que la próxima semana Gago firme su contrato y asuma oficialmente el cargo.

El silencio antes del anuncio

En los últimos días, tanto Gago como Boca mantuvieron un bajo perfil sobre las negociaciones. El exvolante había declarado tras la derrota de su equipo en el clásico ante Atlas que no había tenido contactos con el club de la Ribera y que seguía comprometido con su contrato vigente en Chivas hasta mayo de 2025. Estas declaraciones, sin embargo, no sorprendieron en el entorno Xeneize. Se trató de una estrategia acordada entre ambas partes para no entorpecer las tratativas y evitar tensiones con la directiva del club mexicano, que ya estaba al tanto de la intención de Gago de rescindir su contrato.

El hermetismo también se extendió a Boca, donde el Consejo de Fútbol liderado por Riquelme optó por mantener discreción hasta que el acuerdo se sellara formalmente. Pero la charla que mantuvieron en las últimas horas fue decisiva. Se ajustaron detalles del proyecto futbolístico que Riquelme pretende para Boca, con Gago como pieza clave en el armado del equipo, y ambos acordaron los pasos a seguir.

El desafío que espera a Gago en Boca

La expectativa en Boca Juniors es que Gago se sume cuanto antes, con el objetivo de comenzar a trabajar de inmediato en un plantel que viene de altibajos en el torneo local y necesita encontrar regularidad. Los hinchas ya sueñan con que el exmediocampista lidere al equipo en el partido contra Tigre el próximo 19 de octubre, aunque dependerá de los tiempos de su desvinculación oficial de Chivas.

El desafío no será menor. Gago, quien como jugador marcó una época en Boca, ahora tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad como entrenador en uno de los clubes más grandes de Argentina, con toda la presión que eso conlleva. Su llegada generó expectativa no solo por su pasado en el club, sino por la filosofía de juego que promueve, basada en la posesión y un fútbol ofensivo, estilo que ya intentó plasmar en sus anteriores pasos por Aldosivi y Racing Club.

En Boca, un club donde las exigencias son máximas y el margen de error mínimo, Gago deberá lidiar con el desafío de encontrar un equilibrio entre un plantel joven y experimentado, mientras busca devolver al equipo a los primeros planos tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores, el gran objetivo de cada temporada.

La ilusión ya está encendida en La Bombonera. Fernando Gago está a un paso de volver, pero esta vez no como el elegante mediocampista que conquistó títulos, sino como el líder de un nuevo proyecto que busca revivir la mística Xeneize.