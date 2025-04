El presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, solicitó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se realicen los esfuerzos necesarios para que una delegación parlamentaria argentina asista a las exequias del pontífice en Roma.​

Durante la sesión especial de homenaje al papa Francisco,el diputado por San Fe expresó: «Yo sé que es políticamente incorrecto en este momento, pero lo dice alguien que no viajó en estos años, ni quiero viajar en esta oportunidad tampoco y no tengo problema en eso. No se trata de juntar millas, se trata de estar presente». El diputado destacó la importancia de que el Congreso argentino, como institución, esté representado en las ceremonias fúnebres del primer papa argentino.

La propuesta no tiene aún resolución en ningún sentido.