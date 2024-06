Según el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, pronto se espera que el organismo también realice devoluciones a aquellos que pagaron con débito en tarjeta de crédito.

De acuerdo con la Resolución General 4.309, las devoluciones debían haber sido efectuadas en marzo de 2024, como establece el artículo 43 de dicha resolución.

Se estima que debido al efecto de la inflación del último bimestre, las devoluciones se verán desvalorizadas en aproximadamente un 15%, según indicó Domínguez.

El tributarista también señaló la necesidad de que la AFIP reconozca intereses a favor de los contribuyentes cuando no efectúa las devoluciones en tiempo y forma, ya que actualmente no se devengan intereses debido a que el proceso es automático y no iniciado por los contribuyentes.

Domínguez sugiere modificar la normativa para que se establezca la devolución de intereses a los contribuyentes en casos de incumplimiento por parte de la AFIP.

En cuanto a la información sobre las devoluciones, Domínguez menciona que el servicio "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" es el lugar habitual donde se puede verificar el estado de los reintegros, aunque hasta el momento no se encuentran cargadas las devoluciones por los pagos de 2023.

En este servicio se detalla si el beneficio ha sido acreditado, el monto de la devolución y los motivos por los que se otorgó o rechazó el reintegro. Hasta el momento, la AFIP solo ha actualizado los datos hasta las devoluciones de 2023 por las cuotas pagadas en 2022.