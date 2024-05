Posible explotación petrolera en la Antártida aumenta tensiones entre Rusia, Argentina, Chile y Reino Unido

Un reciente hallazgo en la Antártida ha sacudido el mundo: una investigación científica realizada por el buque Alexander Karpinsky de la agencia rusa Rosgeo ha descubierto una enorme reserva de petróleo, considerada la mayor del mundo. Se estima que equivale a 10 veces la producción de 50 años en el Mar del Norte, el doble de las existencias de Arabia Saudita y unas treinta veces la producción de Vaca Muerta.

Este descubrimiento, aún no oficializado, se filtró a través de un informe publicado en el diario británico The Telegraph, generando gran expectativa y preocupación. Hasta el momento, el gobierno ruso no ha confirmado oficialmente el hallazgo, lo que ha llevado a la Cancillería argentina a querer conocer el alcance de los trascendidos.

El área donde se encontró la reserva petrolera está ubicada en una zona en disputa entre Argentina, Chile y el Reino Unido, abarcando desde el Polo Sur hasta la Península Antártica y el Mar de Weddell, situado en el Territorio Antártico Argentino. Esta franja antártica es reclamada por los tres países mencionados.

El descubrimiento agrega una nueva capa de complejidad a la disputa territorial en la región, especialmente en el contexto de la soberanía de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.

Aunque el Tratado Antártico prohíbe explícitamente la explotación comercial de recursos naturales en la Antártida, el descubrimiento plantea interrogantes sobre el futuro de la región. Si bien Rusia ha afirmado que se mantendrá dentro de los límites establecidos por el tratado, la situación genera incertidumbre y preocupación sobre posibles conflictos geopolíticos y ambientales.

El acuerdo internacional ha sido crucial para preservar la Antártida como una zona libre de conflictos y explotación comercial, promoviendo en cambio la cooperación internacional en la investigación científica y la protección del medio ambiente antártico. Sin embargo, el descubrimiento de estas reservas petroleras plantea desafíos adicionales para mantener la región como una zona de paz y cooperación científica.