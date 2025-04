De acuerdo a un documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo, el 77% de las trabajadoras de casas particulares en Argentina no están registradas formalmente. Ante esta realidad, se resalta la alta informalidad laboral en el país, donde la tasa de trabajo informal entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanza el 68%, según datos del FORLAC 2.0.

El encuentro de dónde surgieron estos datos, se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional, donde asistieron representantes de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Allí, Diana Edith García, directora del Tribunal, explicó que una de las principales causas de la informalidad en el sector es el "desconocimiento" de muchos empleadores sobre el procedimiento para registrar a sus empleadas.

García entiende que no hay mala intención por parte de los empleadores que no registran a sus trabajadoras y, además, las diferencias socioeconómicas influyen. "Los empleadores de clase media-alta y alta suelen registrar a sus trabajadoras, ya que se benefician con descuentos en el impuesto a las ganancias. Sin embargo, los empleadores de clase media, que también necesitan trabajar, no llegan a registrar a sus empleadas".