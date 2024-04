El gobierno nacional advirtió que podría descontar el día a los docentes que se plieguen al paro de actividades que lanzó CTERA y al que se plegan los principales gremios del sector en la Provincia, Suteba y FEB.

“Siempre que alguien pare en algo que debería funcionar, se descontará el día o se tendrá la consecuencia que la ley permita”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El paro afectará a las 24 jurisdicciones y será acompañada por movilizaciones en distintos puntos del país pare reclamar la restitución del Fondo de Incentivo Docente, la reapertura de la paritaria nacional y el rechazo a los despidos en la administración pública nacional.

Como respuesta, Adorni escaló el enfrentamiento: “algunos de ellos (por la dirigencia de CTERA) fueron los que estuvieron a favor del cierre de las escuelas en la pandemia. En un país donde la mitad de los alumnos de tercer grado no comprenden lo que lee y donde un 70 por ciento no comprenden texto, es momento de hacer reflexiones, no de parar”. (DIB)