En las últimas horas, los seguidores de la banda británica Oasis se llenaron de entusiasmo por un misterioso mensaje publicado en las redes sociales del grupo, que también fue compartido por Liam Gallagher.

Un poco antes del tuit que se volvió viral, el medio inglés The Sunday Times insinuó un posible regreso de la banda en 2025. El periodista Jonatha Dean informó el sábado que “Noel y Liam Gallagher parecen haber solucionado sus diferencias y, si la tregua se mantiene, ofrecerán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025”.

De acuerdo con The Sunday Times, Oasis podría estar planeando 10 presentaciones en Wembley. Después de esta noticia, el propio Gallagher respondió en la red social X a un usuario que preguntó sobre su regreso.

En particular, un fanático de la banda le preguntó a Liam si los rumores sobre el regreso eran ciertos, a lo que él respondió: “Sinceramente, no he oído ni pío”.

Sin embargo, este domingo apareció una publicación enigmática que se convirtió en tendencia mundial. En un breve video publicado en X por la cuenta de Oasis, y luego por los hermanos Gallagher, solo se puede ver la frase: "27.08.04. 8am". Si es cierto, el concierto se realizaría 30 años después del lanzamiento de su disco Morning Glory? (1995), mientras que la posible confirmación de la reunión coincidiría casi con el 30 aniversario de Definitely Maybe (1994), el álbum debut de los hermanos Noel y Liam Gallagher.

No hace mucho tiempo, Noel mostró su frustración en una entrevista con la TV mexicana cuando le preguntaron por una posible reunión. Dijo que “No es personal, pero resiento que me hagan esa pregunta cada vez que doy una maldita entrevista porque, sabes, se acabó. Y si alguna vez (Oasis) regresara no lo estaría anunciando en la televisión mexicana”.