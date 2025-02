Un suceso inesperado ocurrió en la clínica Centro Médico del Sol de la localidad bonaerense de General Pacheco, en el partido de Tigre: una paciente destrozó el lugar luego de que le desconociera el pago de una ecografía. La situación violenta derivó en que un empleado terminara en la guardia por las lesiones leves que recibió en el hombro izquierdo, producto del golpe de un porta revistas.

El escándalo sucedió luego de que los trabajadores del centro de salud le dijeran que no le iban a realizar el estudio, luego de haberle consultado a la conducción del espacio sobre cómo actuar en esta oportunidad, ya que no aparecía en el sistema el pago que supuestamente había hecho, y del cual no tenía con ella encima el comprobante.

"Le dieron la negativa porque no estaba el registro, en caja no estaba la constancia, nada, no figuraba el abono", aclaró al aire de Arriba Argentinos el director del Centro Médico del Sol desde hace 27 años, José Saúl. "No importa si es salud porque tampoco es urgencias acá, la reacción es totalmente desmedida, estaba lleno de gente el lugar, tiró una planta y ninguno de los vidrios se astilló por el protector, pero fue una situación fea. En la institución nunca ocurrió una cosa así", agregó.

"Uno entiende a la gente, pero no puede reaccionar así, estamos todos locos. Acá la gente no viene a pasear, viene a cuidarse, a hacer una consulta médica, puede ser que alguna vez el médico tardó más, pero la reacción de la persona fue totalmente desmedida, no está bien para hacer esto", sentenció el médico que denunció por TV lo acontecido .