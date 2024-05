Adria Arjona y Jason Momoa, un amor que trasciende continentes

Jason Momoa, protagonista de "Game of Thrones", ha decidido no mantener en secreto su relación con Adria Arjona, la actriz e hija del famoso cantante guatemalteco Ricardo Arjona. La pareja, que se encuentra actualmente en Japón, ha aprovechado su estadía en el país asiático para compartir con sus seguidores una serie de momentos especiales.

En una reciente publicación en Instagram, Momoa expresó su felicidad: "Compartiendo otra aventura increíble con mi amor", acompañando su mensaje con una fotografía junto a Adria. La actriz no tardó en replicar la publicación en sus propias redes sociales, añadiendo una serie de corazones rojos, lo que parece confirmar la solidez de su relación.

Momoa, quien también se destaca por su banda Pride of Gypsies, describió a Japón como un "sueño hecho realidad", mostrando su gratitud hacia aquellos que los acogieron: "Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos amigos y viejos amigos, compartiendo otra aventura increíble con mi amor. ON THE ROAM, motocicletas y caos. Todo mi aloha, J."

Adria Arjona, a sus 32 años, continúa ascendiendo en su carrera en Hollywood. Recientemente ha participado en la serie "Andor" de Star Wars y se espera su aparición en la película "Hit Man" en Netflix a principios de junio. Su matrimonio anterior con Edgardo Canales, celebrado en 2019, terminó en divorcio un año más tarde.

Es relevante mencionar que Momoa y Arjona compartieron sets en 2021 en la película "Sweet Girl", durante un periodo en que Momoa estaba técnicamente aún casado con Lisa Bonet, aunque ya estaban separados en la práctica, un detalle que era desconocido por el público en ese momento. A pesar de la visibilidad de su nueva relación, ni Momoa ni Arjona han hecho declaraciones extensas sobre su vínculo, y las opiniones de Ricardo Arjona sobre su nuevo yerno aún no han sido reveladas públicamente.