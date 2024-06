Juliana, conocida como "Furia" en Gran Hermano, se despidió de la casa tras un apabullante porcentaje de votos a favor de Martín Ku, sorprendiendo a muchos y dejando en shock a todos los jugadores que quedaron en carrera. En sus últimos momentos dentro del reality, valija en mano, Furia tuvo lindas palabras solo para Emmanuel Vich y Darío Martínez Corti, los únicos hermanitos a los que saludó cariñosamente, dejando en claro que para ella el juego no había terminado.

"No se separen, por favor, no se separen", les dijo Juliana a Emmanuel y Darío antes de salir por la puerta, mientras la voz del Big la despedía, casi emocionado. "Vas a estar bien. Yo lo que quería es que vos pudieras lograr tu sueño. Quedate tranquilo. Disfrutá de tu tiempo acá", le insistió a Emmanuel, mientras que a Darío le aseguró: "Te amo, gracias por existir y para mí, como no tengo papá, fuiste un angelito todo este tiempo".

LOS INSULTOS DE FURIA A LOS BROS EN SU DESPEDIDA DE GRAN HERMANO

En un clima denso que se cortaba con tijera, sin canciones ni besos con sus rivales: así se despidió Furia de la casa de Gran Hermano donde estuvo siete meses encerrada, detrás de su objetivo de llegar a la final, que descontaba ganar. Luego de saludar a sus amigos, Juliana les negó el adiós a los Bros.

De muy mala manera y en actitud de mala perdedora, Scaglione se fue con insultos: "A ustedes no quiero verlos. Arpías asquerosos. Al último momento me trataron como una reina, pero son la misma mierda que siempre. Son unos falsos y fallutos".