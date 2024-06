Cuando parecía que ya había ejecutado todas las maniobras controversiales imaginadas, Furia aceleró y generó un estado de ira novedoso. Como una especie de evolución en el nivel de agresión, la doble de riesgo acaba de protagonizar el griterío más impresionante de la temporada en Gran Hermano.

Juliana Scaglione explotó sola y decidió encarar a Martín Ku en el jardín de la casa durante media hora. Sí, la entrenadora física se engranó hasta un límite inusitado, que superó toda lógica y buenos modales para escupir insultos sin parar, con una energía inusitada.

El conflicto:

Mientras caminaba por el césped, Furia direccionó su mirada en el Chino, que entrenaba en la caminadora, y empezó a los gritos desquiciados. “Por lo menos doy la cara, mentiroso. Este hijo de p… no te cuida (a Nico), si me llegó a ganar lo voy a repartir y a vos no te voy a dar nada”, comenzó.

Motivada en sus pulsiones de peleas y confrontaciones, Furia apuntó contra la novia de Martín con improperios irreproducibles: “Comprale un perfume a tu novia, bobo, todo te va a sacar esa mina. ¡Bolu…! Con esas minas no tenés que estar porque te sacan todo bolu… La que faltaba, tener que ver eso en mi cara”.

Insultos y amenazas:

La transmisión en vivo se encargó de no mostrar las caras, ni la situación específicamente, así como el audio apenas se entendía. Empero, se pudo percibir con claridad la catarata de insultos de Juliana: “Come mierd., así como moscas. Son todos títeres. El único rescatable es Nicolás, gracias Nico. Te hacés el que no hiciste nada e hiciste de todo. Gil, te cabió”.

Con la dificultad de entender el alboroto, se escuchó con nitidez otros improperios de Scaglione: “Te vas a quedar solo cuando ellos vean todo. Solito”. Después intentó quebrar la armonía de Los Bros y bramó: “Comele la cabeza a Bautista, ¿sabés con quién se sienta todos los días? Conmigo. Yo lo cuidé. Es mi amigo. Tramposo, falluto, mentiroso”.

En otro plano del pasillo, sin exhibir a Juliana ni al Chino, se pudo divisar la grave amenaza de la doble de riesgo. "Si llega a entrar con esa pelotuda allá, prepárate porque hoy a la noche los re cago otra vez! Hijos de p...!", exclamó. A lo que Martín le respondió: "Vení y cagame a palos!". Así llegó la frase más repudiable de Scaglione: "Sabés que no te puedo pegar, sino te hago m...! Sorete!".