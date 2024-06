7 de junio de 2024 - Coti Romero, ex participante de Gran Hermano, habló sobre el enfriamiento de su relación con su ex compañera de reality Lucila La Tora Villar tras confirmar su romance con Nacho Castañares. La correntina admitió que, aunque eran amigas, la relación entre ellas se distanció por estar con su ex.

"Somos amigos que nos estamos conociendo... No nos importa mucho lo que puedan llegar a decir. Nos mostramos porque sabemos qué es lo que está sucediendo", contó Coti en una entrevista con LAM por América, al hablar sobre su actual relación con Nacho, tras conocerse una foto que postearon juntos confirmando el romance.

Coti Romero explicó que ella y Nacho están solteros y solos desde hace tiempo. "Los dos pasamos por cosas difíciles, no hablo de la relación de él ahora con ella, sino de tiempo pasado. Ella ya tuvo una relación también", señaló Coti sobre el supuesto enojo que tendría La Tora con ella por su vínculo con Nacho.

Coti mencionó que consideraba a La Tora como una amiga, pero resaltó: "Uno tampoco elige qué sentir y mis amigas realmente son las que conozco desde los cuatro o seis años". La relación entre Coti y La Tora se ha enfriado, aunque Coti no parece preocuparse demasiado por las opiniones externas.

Coti también elogió a Nacho Castañares, diciendo: "Nacho es buena gente y eso lo hace más lindo. Lo conocí en la casa, pero no lo conozco tanto". La relación entre ellos parece haber evolucionado de manera natural tras su tiempo juntos en el reality.