La autopsia realizada al cuerpo de Liam Payne, ex miembro de One Direction fallecido ayer en un hotel de Palermo, Buenos Aires, fue llevada a cabo por el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial de la calle Viamonte. Según los resultados preliminares obtenidos por Infobae, Payne murió a causa de un "politraumatismo" que provocó una "hemorragia interna y externa", resultado de una caída de diez metros desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel Casa Sur. Aunque el informe no lo menciona, es probable que se realicen estudios toxicológicos y anatomopatológicos, así como la revisión de su historial médico para evaluar su salud mental. La principal hipótesis que maneja la Fiscalía N°16, a cargo de Andrés Madrea, es la posibilidad de un suicidio.

Además de la autopsia, se realizaron otras pericias forenses en la habitación del hotel, donde la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de Buenos Aires encontró una botella de whisky, un encendedor, un teléfono con huellas dactilares, así como desorden general y un televisor roto. También se hallaron sustancias sospechosas, incluyendo un polvo blanco que podría ser cocaína, medicamentos como clonazepam y pastillas energizantes, junto a velas derretidas y restos de latas quemadas que sugieren el posible consumo de drogas. Otros objetos personales de Payne, como su notebook y pasaporte, fueron entregados a la Fiscalía. Las fanáticas de Payne continúan rindiendo tributo frente al hotel.