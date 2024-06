Las cartas del tarot advierten sobre la posible eliminación de martín en gran hermano

A pocas horas de la eliminación de Furia, las cartas del tarot han revelado una predicción preocupante para Martín Ku, conocido como Chino, uno de los jugadores más fuertes y queridos de Gran Hermano. Según las cartas, Martín podría tener las horas contadas en la casa más famosa.

El tarot ha indicado que Martín será el próximo eliminado del reality, especialmente debido a su enfrentamiento con Juliana Scaglione. En la noche del miércoles, Furia clamó "¡Codicioso! ¡Codicioso! ¡Martín al 9009!", antes de que se conociera a quién salvaría Darío de la placa de nominación. Los arcanos del tarot sugieren que Martín no llegará a la final y podría ser eliminado este domingo.

Predicción del tarot:

Desde la cuenta de Twitter @alejobladimiir, se compartió la interpretación de las cartas: “Esta puede ser la última semana de Martín. El fin de los Bro se acerca. Se está dando cuenta en el lugar donde está y le preocupa y le afecta el cruce con Juliana Scaglione. ¡Tiene miedo! Su amistad se está terminando”.

Además, las cartas revelan que Martín le ha declarado la guerra a Furia y está tratando de pensar una estrategia para salir de esta situación. A pesar de los desafíos, el Chino no se irá con las manos vacías del reality. Hasta ahora, ha ganado una casa prefabricada, celulares, una PlayStation 5 y otros premios.

Conflicto con Furia:

La polémica participante Furia dejó en claro que no soporta a la novia de Martín, Marisol. “Vi la cara de la codiciosa novia de Martín”, le dijo a Nio, el marido de Emma. “Yo la vi y me hizo así (hace gesto de sonrisa). Me hizo el mismo que Delfina (la hija de Virginia), y dije ‘otra más’”.

Finalmente, Furia confesó a los gritos que aborrece a la pareja de Martín Ku: “Por eso hice gesto como diciendo ‘qué asco’. Odio la gente falsa, me enferma”, exclamó. Esta enemistad ha intensificado la tensión en la casa y podría ser un factor determinante en la eliminación de Martín.