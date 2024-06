Virginia Demo, actriz y standapera de La Plata, ha estallado contra sus compañeros en Gran Hermano por no ser considerada parte del grupo de "los originales". Con tan solo 7 participantes restantes en la competencia, las tensiones están más altas que nunca, y las alianzas y rivalidades se vuelven cada vez más intensas.

Juliana Furia Scaglione dejó claro en varias oportunidades su intención de sacar a Virginia del juego, no solo por ser mujer sino también porque no la considera merecedora de estar en el grupo de los originales, aquellos que han estado desde el inicio del reality. Virginia, indignada por estos comentarios y el trato que ha recibido, expresó su molestia tanto dentro como fuera de la casa.

En una conversación con Darío Martínez Corti, quien también se encuentra en una situación similar, Virginia lanzó: "Ya tengo tres o cuatro apuntados que…". Continuó su descargo diciendo: "Es lo que te digo, todo muy lindo acá adentro pero afuera es lo mismo. Hay gente que tiene el tupé de decir que banca a los originals cuando estuvieron un mes y medio acá. Vos hace tres que estás. ¿Qué te pasa flaco?".

Virginia no se quedó ahí. Criticó la noción de "original" en el contexto del juego, destacando que lleva 5 meses en la casa y aún no es considerada parte del grupo original. "No existe lo que estuviste a lo que estuvo Daro que es el que menos estuvo. ¿A mí no me consideran original que hace 5 meses que estoy acá? ¿Qué es original? Emma hasta que se amigó con ella era Virgi a la final".

Su indignación se extendió también a Juliana Furia Scaglione, a quien acusó de cambiar de opinión rápidamente. "Con la gata queremos que estés en la final. A los dos minutos… entonces, bueno, de alguna manera me gustaría que no se les dé. La realidad es esa. Ojalá nos equivoquemos. Lo único que me gustaría es que no lleguen los 5 y que nos vayamos nosotros primero porque me parece una injusticia lo de los originals", concluyó Virginia.