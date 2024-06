Los memes y las burlas de Jorge rial tras la entrevista de Tinelli a Messi

El mismo Marcelo Tinelli que metía 22, 25, 29, 32 o 36 puntos de rating con cualquier tema o persona al lado suyo, ahora no pudo superar los 3 de promedio ni con Lionel Messi dándole una nota mano a mano de una hora. Del reportaje casi no se destacaron frases ni definiciones del capitán del seleccionado nacional, sino que quedaron para el recuerdo los memes por la "pinta" del conductor y las burlas de Jorge Rial por la escasa audiencia que siguió la entrevista.

Tinelli se presentó a la nota con "La Pulga" con un llamativo color "fucsia" en su cabello y un rostro que muchos definieron como "hinchado". Las comparaciones no tardaron en llegar y una gran mayoría de personas creyó ver en esas facciones "remodeladas" del muchacho de Bolívar alguna reminiscencia "oriental", lo que también le valió cargadas y bromas. "Che, el Chino verdadero es el que está en Gran Hermano promediando un número espectacular de rating", le tiraron en ese momento.

No solo los "comunes y corrientes" o simples anónimos se pusieron de acuerdo para cuestionar la flamante imagen de Marcelo. El mismísimo Messi fue impiadoso y le dijo que le quedaba "para el orto" ese color de pelo. En ese instante lo compararon con el que tenía Furia en Gran Hermano. Efectivamente, Tinelli y la Pelona tuvieron algo en común en la noche del martes: los dos perdieron por goleada. Marcelo en las "planillas malditas".

Hubo todo tipo de comparaciones, algunas más graciosas que otras y un par un poco ofensivas que aquí obviaremos ya que no se trata de lastimar a alguien. De alguna manera, Tinelli prueba de su propia medicina ya que algunos le escribían "Marcelo, no nos reímos de vos, nos reímos con vos", el argumento que él utilizaba cuando lo acusaban de "ganar fortunas burlándose de la gente". Así, lo compararon con galletitas, con el muñeco Chirolita, con un personaje de ficción llamado "Troll" y hasta con una tortuga.

LAS BURLAS DE JORGE RIAL POR LA ENTREVISTA DE MARCELO TINELLI A LIO MESSI

Jorge Rial, que de un tiempo a esta parte está enfrentado a muerte con Tinelli, aprovechó la ocasión para tirarle con todo. En una serie de picantes tuits, el conductor de Argenzuela descargó todas sus ironías en contra del líder de Showmatch. Con una foto que mostraba la "flamante" cara de Tinelli, el picante "JR" se preguntó "¿Esto está saliendo al aire?". Poco después, al comparar el rating que hacía América con el de los demás canales (perdía con Canal 9 incluso), puso "Ni la magia de Messi hace milagros".

Después, cuando Tinelli le mostró a Messi el enorme tatuaje con su cara que se hizo en la pierna, Rial sentenció que "me pareció a mí o a Messi le chupó un huevo". Luego repiqueteó un par de veces sobre el tema. Sobre un tuit de Pablo Giralt que destacaba que "la sorpresa del 10 no tiene precio" escribió "cuál sorpresa? En mi tele no se vio" y ante otra publicación, en este caso del Diario Olé, que habló del "terrible tatuaje" de Tinelli para Messi puso "Terrible. Bien definido". Lo mandó a la B.

LOS MEMES QUE SE BURLARON DE MARCELO TINELLI POR SU ENTREVISTA A LIONEL MESSI

La imagen de Marcelo Tinelli, con su nuevo look, desató una ola de memes en redes sociales. Los usuarios lo compararon con personajes como Chirolita, Trolls y hasta con galletitas. Los comentarios hicieron hincapié en su cabello fucsia y su rostro, que muchos describieron como hinchado y remodelado.