Este martes, Carolina Pampita Ardohain viajó a Chile por compromisos laborales y para pasar tiempo con amigas, alejándose del escándalo mediático que surgió tras el anuncio de su separación de Roberto García Moritán. Aunque fue abordada por la prensa chilena, Pampita solo afirmó que se siente bien: “Estoy muy feliz, estoy con un proyecto hermoso. Ya van a saber dentro de muy poco”.

La conductora dejó claro que no comentaría sobre su separación ni sobre los chats que había publicado en Instagram: “No voy a hablar nada de eso, ni en Argentina ni en Chile”.

Por su parte, García Moritán asistió a una gala benéfica en apoyo a la donación de sangre. Al ser interrogado sobre su situación personal, reconoció que está pasando por un momento complicado, pero enfatizó su enfoque en su trabajo en la función pública: “Sí, pero estoy muy metido en la función pública que es lo importante, cumplir con mi trabajo”.

Cuando se le preguntó si sabía cómo estaba Pampita, fue directo: “La verdad es que sé muy poco”, concluyó.

Pampita también se pronunció en sus redes sociales para desmentir rumores sobre su participación en programas de televisión tras la ruptura. Aclaró que no había hablado con ningún productor y que no tenía intención de participar en programas sobre su separación: “Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa”, expresó, desestimando cualquier especulación al respecto. Esta aclaración llegó poco después de que compartiera conversaciones privadas con su exmarido