El hijo de Alberto Fernández, Estanislao, conocido como Dyhzy en las redes, publicó un texto para sentar posición sobre la denuncia de violencia de género contra su padre, al tiempo que afirmó que sufre acoso mediático. Lo hizo en una historia de Instagram.

Dyhzy manifestó que “a este mundo no venimos a sanar, ni a solucionar los problemas de nadie, y mucho menos a hacernos responsables de cosas que no nos competen porque no tienen que ver nada con nosotros”, en alusión a la denuncia de Fabiola Yáñez. Y remarcó: “Espero que pronto la justicia pueda esclarecer lo sucedido”.

En el texto, expresó los mensajes de apoyo que recibió en estos días y resaltó su independencia respecto de su padre. “Trabajo desde los 17 años y vivo solo desde los 22, no tengo casa, no tengo auto y tampoco tengo bienes”, aseguró.