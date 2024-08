Hoy, Fabiola Yañez, ex primera dama de Argentina, declarará en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex presidente, Alberto Fernández. La declaración se realizará por videoconferencia desde Madrid, España, donde reside actualmente, ante el fiscal federal Ramiro González de Comodoro Py, según fuentes judiciales citadas por Infobae. Se espera que la declaración, programada para las 10 horas, sea crucial para la causa, ya que podría proporcionar detalles importantes y guiar las futuras acciones judiciales, incluida una posible citación a indagatoria de Fernández.

Este testimonio también podría influir en la decisión sobre cuál tribunal se encargará del caso, que actualmente se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, pero podría trasladarse a la Justicia Federal de San Isidro, donde está ubicada la Quinta de Olivos.

En su primer escrito, Yañez, representada por su abogada Mariana Gallego, solicitó ser querellante en la causa. La presentación consta de 18 páginas y está respaldada por documentos firmados por el cónsul argentino en Madrid. En su relato, Yañez describe una serie de abusos físicos y psicológicos que habría sufrido durante su relación con Fernández, incluyendo lo que denomina "violencia reproductiva". Según Yañez, al poco tiempo de comenzar a convivir con Fernández, quedó embarazada, lo que desencadenó una serie de hostigamientos y presiones por parte de Fernández para que interrumpiera el embarazo.

Yañez también expresó su decepción con el Ministerio de la Mujer, que, según ella, no le brindó el apoyo necesario durante la gestión de Ayelén Mazzina. La ex primera dama relata un episodio en Brasil, donde intentó hablar con la ministra sobre su situación, pero no recibió la ayuda prometida.

Además, Yañez describe cómo su relación con Fernández, que comenzó en 2016, estuvo marcada por el hostigamiento y la desconfianza, con el ex presidente obsesionado con la idea de que ella lo engañaba. También menciona que recibió mensajes de otras mujeres que afirmaban tener relaciones con Fernández, lo cual él negaba.

Yañez afirma que sufrió lesiones psicológicas graves y que el maltrato fue constante, refiriéndose al "terrorismo psicológico" que habría padecido, especialmente después de su cumpleaños en Olivos durante la pandemia. A pesar de haber huido a España, donde Fernández quería ser embajador si el Frente de Todos ganaba las elecciones, Yañez sigue temiendo por su seguridad, relatando un incidente reciente en Madrid donde experimentó problemas con su celular y la llave electrónica de un auto, lo que le causó preocupación.

En respuesta a las acusaciones, Alberto Fernández negó haber golpeado a Yañez o a cualquier otra mujer y sugirió que las denuncias podrían estar motivadas por intereses políticos. Fernández también expresó dudas sobre la desaparición de ciertos mensajes en su celular, que podrían ser clave en el caso, y reiteró su intención de demostrar su inocencia en los tribunales.