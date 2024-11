En declaraciones a la prensa Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer, expresó su preocupación por la situación actual del sector textil argentino, que atraviesa un contexto económico complejo bajo la gestión del presidente Javier Milei. Aunque destacó el apoyo de los empresarios textiles a la apertura económica y las reformas para una mayor eficiencia del Estado, hizo hincapié en que las consecuencias de estas medidas pueden resultar «irreversibles» si no se toman con cautela y de manera estratégica.

Finalmente, el presidente de ProTejer anticipó que, aunque se continúen importando productos textiles de forma masiva, no se observarán reducciones significativas en los precios para los consumidores. «Aunque importemos todo, no van a bajar los precios», advirtió, reflejando la preocupación de los empresarios de que las medidas económicas actuales no beneficien realmente a los consumidores, sino que solo incrementen los desafíos para la producción local