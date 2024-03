Con la llegada de Semana Santa, muchos argentinos se preguntan si recibirán un pago adicional por trabajar el Jueves Santo, que este año cae el 28 de marzo. Para aclarar esta duda, es importante entender la naturaleza de este día en el contexto laboral argentino.

El Jueves Santo no es considerado un feriado nacional, sino un "día no laborable". Esto significa que, aunque no se trabaje, el empleador puede optar por hacerlo laborable, especialmente en sectores como bancos, seguros y actividades afines. En caso de trabajar, no se aplica el pago doble que usualmente se otorga en los feriados.

Para quienes trabajen el Jueves Santo, recibirán su salario habitual, sin ningún recargo adicional. Por otro lado, para aquellos que opten por no trabajar ese día, igualmente se les abonará la jornada como si hubieran trabajado.

Este año, el fin de semana largo de Semana Santa se extenderá desde el Jueves Santo hasta el martes 2 de abril, incluyendo el feriado de Viernes Santo, el fin de semana y el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.