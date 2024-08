Crsitina Kirchner declaró durante más de una hora y media en Comodoro Py, en el marco del juicio en el que se investiga el intento de asesinato a la ex primer mandataria .

La expresidenta apuntó contra el Poder Judicial, la investigación a cargo de la jueza Capuchetti y criticó a la oposición por su implicancia en la violencia política.

"Es de público y notorio, inclusive después de la pandemia, los episodios de violencia política fueron 'in crescendo'. Guillotinas en la Plaza de Mayo, bolsas mortuorias de la Casa Rosada a mi casa en Juncal y Uruguay" afirmo Cristina y en otro tramo de su declaración agrego "Si se refiere a la instrucción de la doctora Capuchetti, fue un desastre total y absoluto".

Sobre la actitud de Patricia Bullrich de no repudiar el atentado "Conociéndola, como la conozco desde que era muy joven, no. No me sorprende nada que no haya repudiado el ataque".

La investigación judicial se viene centrando en los autores materiales y no en los organizadores intelectuales y financistas del grupo que integran Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.