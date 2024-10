Lemoine contra Villarruel: «Es la peor vicepresidenta de la historia"

Desde el corazón mismo de La Libertad Avanza surgen hace tiempo fuertes críticas hacia la Vicepresidente Victoria Villarruel, y en esta faena sobresale la diputada Lilia Lemoine, quien desde el más íntimo entorno de los hermanos Milei no ahorra críticas y acusaciones contra la compañera de fórmula del presidente libertario. En esta ocasión la cosplayer arremetió contra Villarruel por la decision de visitar a la ex presidenta Marí Estela Martinez de Perón y además colocar un busto de la viuda de Perón en el Senado. Es así que Lilia califico en redes sociales a Victoria como «la peor vicepresidenta de la historia». Y para no dejar lugar a dudas del papel que la diputada considera está jugando la Vicepresidente, la comparo Carlos "Chacho" Alvarez, quien renunció como vicepresidente en el gobierno de Fernando de la Rúa. «Peor que el Chacho, porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de De la Rúa…«, fustigo Lemoine.

Milei tomo distancia. Milei tomo distancia del homenaje a Isabelita, cómo lo expreso en una entrevista reciente: : «Yo no lo hubiera hecho», y explicó que, a su criterio, la figura de Martínez de Perón «no realza a las mujeres», argumentando que “no llegó a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”.