Los trabajadores del subte de Buenos Aires, agrupados en la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), han anunciado un paro de una hora para este viernes 11 de abril. La medida de fuerza , se desarrollará entre las 14 y las 15 horas y afectará a todas las líneas del subterráneo y al premetro, en respuesta a una serie de contrataciones que el sindicato considera ilegales y en violación de los acuerdos laborales establecidos.

La protesta se originó luego de que los Metrodelegados denunciaran la incorporación de personal de seguridad contratado bajo términos que el gremio rechaza. Según el sindicato, el personal contratado cumple funciones que corresponden a puestos que deberían estar cubiertos por empleados encuadrados en su convenio colectivo. La medida es una protesta contra lo que consideran una tercerización irregular de tareas, con el objetivo de evitar el empleo de trabajadores con derechos laborales bajo el marco adecuado.

La postura de Emova ante la acusación del gremio

Por el lado de la empresa concesionaria Emova, encargada de la operación de las líneas de subte, desmintió las afirmaciones del sindicato. A través de un comunicado, la compañía defendió las contrataciones de personal de seguridad, asegurando que estos trabajadores tienen un rol específico y temporal, destinado exclusivamente a colaborar en el resguardo de usuarios y empleados.

La empresa Emova reconoció que estos nuevos trabajadores no están incluidos en el convenio colectivo de los Metrodelegados, pero aclaró que no reemplazan ni interfieren con las funciones de los empleados del subte. La concesionaria lamentó que la protesta afecte a los usuarios, pero reiteró que el nuevo personal no tiene el propósito de desmedir la cantidad de personal necesario para la operación del servicio.