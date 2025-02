El presidente de Estados Unidos donald Trump firmó tres órdenes ejecutivas imponiendo aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá (el 10% para los productos energéticos canadienses) y del 10% a las de China

La respuesta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, comunicó la sanción de «medidas arancelarias y no arancelarias» en respuesta al 25% de gravamen impuesto por Estados Unidos a las exportaciones mexicanas. En su mensaje, Sheinbaum rechazó de manera categórica las acusaciones de la Casa Blanca,en las que el poder norteamericano sostiene que México no ha cumplido con la tarea de frenar los flujos migratorios y de combatir el crimen organizado vinculan al gobierno mexicano con el narcotráfico, a lo que la presidente mexicana respondió que el camino para resolver las diferencias debe ser a través del diálogo y la cooperación, como lo hicieron recientemente los dos gobiernos. “No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas», subrayó la presidenta mexicana.

Migraciones y el narcotráfico

Sheinbaum,ya ordenó a su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a preparar un «plan B» frente a la guerra comercial iniciada por Trump, también insistió en que México no debería cargar con la responsabilidad exclusiva de la crisis del narcotráfico. En relación con la crisis del fentanilo, Sheinbaum expresó: “Si el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden por ejemplo combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen». La mandataria también remarcó que México no quiere confrontación, sino colaboración entre países vecinos, con el objetivo de abordar de manera conjunta los desafíos relacionados con el narcotráfico.

Además, la presidenta destacó las acciones de su gobierno, como las 10.000 detenciones y las más de 90 toneladas de drogas incautadas en los últimos cuatro meses, incluidas las mayores incautaciones de fentanilo en la historia del país. «México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte», reafirmó.

Canadá también responde con mayores aranceles

En un movimiento paralelo, Canadá también respondió a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, implementando un gravamen del 25% sobre productos estadounidenses por valor de 30.000 millones de dólares. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó que Canadá no toleraría un “ataque de un país que se supone aliado y amigo”, refiriéndose a las medidas adoptadas por Trump. Trudeau advirtió que esta situación pone en peligro una relación histórica y subrayó que la decisión de Trump representa una violación al tratado comercial que une a los tres países, México, Canadá y Estados Unidos.

Trudeau, quien ya había mostrado preocupación por la política de Trump, subrayó que los problemas de inmigración y narcotráfico son mínimos desde el lado canadiense de la frontera. En este sentido, el primer ministro instó a los consumidores canadienses a optar por productos nacionales