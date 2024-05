Un hombre fue encontrado muerto en una casa en el Barrio Bella Vista de Centenario. El cuerpo estaba en estado de descomposición y sospechan que la data de muerte podría ser de al menos dos semanas.

La información fue brindada por Centenario Digital, donde precisaron que el cadáver del hombre de 40 años fue encontrado este martes por la tarde en una vivienda de la calle Arturo Illia a escasos metros de Manuel Sadosky.

Inicialmente, en el hecho intervino Personal policial de la Comisaría 52. Según lo informado por el medio local, el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y la muerte podría tener data de al menos dos semanas.

En el lugar se hizo presente personal de Criminalística ya que no se descartaba que se trate de un homicidio, motivo por el que el personal trabajaba en el lugar hasta la noche en búsqueda de indicios.

Este miércoles a primera hora, quien aportó los primeros datos oficiales fue el comisario Félix Caporaso, coordinador de la Dirección Seguridad. El efectivo confirmó en declaraciones radiales que, al menos en principio, la víctima sería un profesor de música oriundo de Córdoba.

Al menos así lo indicó el propietario de la vivienda donde fue encontrado el fallecido.

"El hombre (víctima) alquilaba y por eso el propietario del lugar, al ver que no le respondía los mensajes, fue al lugar. Ahí tampoco le respondía por lo cual ingresó, abrió la puerta con una llave extra que tenía y se encontró a esta persona en el piso", relató Caporaso sobre el hallazgo. Así fue que se dio intervención a los efectivos de la Comisaría 52.

Es por esto que se cree que sería el inquilino, aunque aún no se ha confirmado la identidad. El hombre alquilaba ese lugar, que se encontraba en el fondo del terreno que también habitaba el propietario, hacía "unos 7 u 8 meses" y vivía solo. No obstante, se deberá establecer data y causa de muerte, además de intentar localizar familia, ya que hasta el momento "no había denuncias por averiguación de paradero".

"Estamos esperando la autopsia y ahora no nos podemos arriesgar a decir nada", sostuvo Caporaso sobre las circunstancias de la muerte.

Crimen en Centenario

El último crimen que se registró en esa localidad ocurrió en marzo pasado, en medio de un cumpleaños. El sábado 9, Maximiliano Agustín Segura,fue asesinado de un palazo. La teoría de la fiscalía señala que la víctima inició la discusión e intentó agredir a otro hombre, pero luego guardó su cuchillo y fue golpeado por otro hasta la muerte.

El hecho ocurrió en la vía pública, en la calle El Salvador, entre Lacar y Lago Correntoso, donde muy cerca en una vivienda se festejaba un cumpleaños. Sin embargo, hasta hoy no se conocían muchos detalles de lo ocurrido.

En una audiencia realizada dos días más tarde, el fiscal del caso Andrés Azar precisó que cerca de las 23 horas de ese sábado, la víctima se presentó en una vivienda en la que se desarrollaba un evento familiar y exigió hablar con una de las personas que estaba en el lugar. Fue en ese momento que "M.G.G" -uno de los imputados- salió de la vivienda y le pidió a Segura que se calmara.

La persona a quien la víctima buscaba también se presentó en el exterior de la vivienda y allí comenzó una discusión, para luego volver a ingresar al domicilio, por lo que la víctima también se alejó.

Sin embargo, a los pocos minutos, Segura regresó portando un cuchillo y comenzó una nueva discusión en la que "M.G.G" lo empujó a la calle, mientras que dos mujeres, identificadas como "R.E.S" y "A.U", quienes salieron de la vivienda segundos antes, lo acorralaban a Segura.

En este momento, la víctima ya había colocado el arma blanca en su cinturón y "M.G.G", quien portaba un caño a modo de arma en sus manos, intentó quitársela, sin lograrlo. Luego, "A.U" lo agredió con una mochila, "M.G.G" aprovechó la distracción y golpeó en la parte posterior del cuello a la víctima, que cayó al suelo inconsciente y murió.

Tras su relato, Azar calificó el hecho como homicidio simple, pero asignó distintas responsabilidades a las personas acusadas: "M.G.G" fue imputado como autor, mientras que "R.E.S" y "A.U" como partícipes necesarias.