Pablo Moyano, secretario general del Sindicato de Camioneros y cotitular de la Confederación General del Trabajo, destacó que el paro general nacional de transporte, que incluye aviones, barcos, trenes, subtes y camiones y que se lleva a cabo en todo el territorio nacional, tuvo un "100% de adhesión" y realizó una advertencia al Gobierno: "Esto no se va a terminar hoy"

El líder sindical adelantó que "se va a anunciar la continuidad del plan de lucha" y que "seguramente se puedan llevar adelante otras medidas" porque "no parece que el gobierno quiera dialogar o dar respuesta a las preguntas".

"No hay actividad aeronáutica, no circulan las embarcaciones, los trenes parados, los subtes, camioneros, los colectivos van con muy poca gente, circulan pocos taxis... Creo que la gente, más allá de que sabemos que es una cagada perder un día de laburo, ha priorizado no ir a trabajar", analizó Moyano