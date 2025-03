En una audiencia realizada en La Plata para determinar la culpabilidad de los acusados por el asesinato de Kim Gómez, la Justicia falló a favor de la familia de la niña. El crimen ocurrió el 26 de febrero, durante un robo en el barrio Altos de San Lorenzo. Marcos Gómez, el padre de la víctima, compartió su reacción en un video publicado en redes sociales, tras enterarse de que ambos detenidos fueron considerados culpables. “Yo tenía un instinto, y era fuerte porque tenés que comprobar para no condenar a cualquiera. La Jueza pudo probar con la fiscal que fue culpable y se va a tener que hacer responsable”, señaló.

Sobre el menor de 14 años, quien junto a un adolescente de 17 años es señalado como autor del crimen, Gómez aseguró: “El chico mentía” y afirmó que ambos son culpables. “Estos chicos eran los dos culpables. La Justicia falló a favor nuestro [...] estuvo difícil para la jueza porque no había muchas pruebas. Le pedí que se tome el tiempo necesario para que las cosas sean claras y no condenemos a un inocente”, comentó.

Gómez se mostró conforme con la decisión, pero destacó la necesidad de cambiar las leyes. “Kim tuvo la justicia que hay hoy, la máxima, porque si no cambiamos las leyes y las cosas, esto es lo que va a pasar siempre”. Además, anticipó que se reunirá con funcionarios del Gobierno “para que me escuchen, para ver qué respuestas” ofrecen.

En cuanto a la decisión de la Justicia, el menor de 14 años fue considerado no punible por su edad, y la jueza María José Lescano le dictó una medida de seguridad que implica su permanencia en un centro cerrado. La defensa del menor apelará la medida, argumentando que las pruebas presentadas por la fiscalía son insuficientes. Según las cámaras de seguridad del COM, el joven se encontraba alejado del lugar del crimen en el momento del asesinato. La defensa sostiene que no existen pruebas concluyentes que lo ubiquen en la escena del crimen. Además, la madre de Kim solo pudo reconocer al adolescente de 17 años, pero no al otro.

La jueza no fijó un plazo definitivo para la detención del menor, ya que está esperando informes adicionales. La fiscal Carmen Ibarra sostuvo que el adolescente representa un peligro tanto para él como para los demás, debido a su participación en el crimen. A pesar de los argumentos de la defensa, el menor sigue siendo señalado como coautor del homicidio.

El joven de 17 años, identificado como T.G., también está relacionado con el crimen y permanece en prisión preventiva. La madre de Kim lo reconoció como la persona que la abordó, la obligó a descender de su auto y luego se apoderó del vehículo. Este menor está siendo procesado por el asesinato y se espera que sea juzgado en un juicio oral en los próximos 180 días.