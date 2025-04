La pequeña localidad de Villa Dos Trece, situada a 220 kilómetros de la capital de Formosa, fue escenario de un crimen espantoso: María Maidana, una nena de 5 años, fue hallada enterrada este martes por la Policía provincial. Apenas se recuperó su cuerpo, los agentes detuvieron a su madre y al padrastro, con quienes vivía en Colonia Weitzel. El hallazgo se produjo tras la denuncia de desaparición que hizo la abuela materna de la menor. Según fuentes policiales citadas por Infobae, la mujer, de 47 años, se acercó al destacamento de El Bañadero al notar que su nieta no había asistido al jardín de la Colonia San Simón por varios días.

Tras recibir la denuncia, la Policía fue al domicilio de la niña, donde la recibió su madre, de 20 años. Ella aseguró que María estaba en casa de un familiar en El Colorado. Los agentes se dirigieron hasta allí, pero la tía negó tener a la menor, desmintiendo así a la madre. Al regresar al domicilio, la madre dio otra versión: dijo que María había caído al río Bermejo hacía unos cinco días. Las contradicciones y su nerviosismo despertaron la sospecha de los investigadores.

El caso quedó en manos del juez Sergio Cañete y la jueza subrogante Paola Lorena Gómez, quienes ordenaron la detención de la mujer y su pareja, un joven de 24 años. La Policía formó una comisión con efectivos de Villa 213, El Colorado y El Bañadero para buscar rastros cerca de la vivienda.

A las 15:20, hallaron tierra removida a 1.200 metros de la casa. Al excavar, encontraron una bolsa de arpillera con el cuerpo de María dentro. El comisario Horacio Bueno ordenó preservar el área y solicitó la presencia de Policía Científica y Bomberos. El cuerpo fue extraído y llevado a la morgue del barrio San Antonio para su autopsia.

La madre y el padrastro fueron imputados por homicidio calificado y permanecen detenidos en las unidades penitenciarias provinciales de Formosa. La fiscal Natalia Tafetani está a cargo de la investigación.

El padre biológico de María, José Luis, habló con Infobae y expresó su angustia. Dijo que lucha por mantenerse fuerte y que solo quiere justicia. Relató que la última vez que vio a su hija fue en un encuentro religioso, pero que la niña no le habló por pedido de su madre. “No entiendo por qué no me la dieron si no la querían. Yo hubiese hecho lo imposible por tenerla”, lamentó entre lágrimas.