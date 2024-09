medio de los devastadores incendios que azotan la provincia de Córdoba, un hombre alcoholizado inició un nuevo foco en Calamuchita, pero fue sorprendido por vecinos que lo detuvieron y entregaron a la Policía. El incidente ocurrió el miércoles en Villa Yacanto, cuando los residentes lo vieron prendiendo fuego y alertaron a las autoridades. Parte de la escena fue capturada en video, donde se ve al hombre tirado en el suelo mientras los vecinos controlaban las llamas.

El detenido, cuya identidad no se ha revelado, es residente de La Carbonada y, según los testigos, estaba visiblemente ebrio. Al ser trasladado a la comisaría, utilizó una indignante excusa: "A mí me mandaron, me pagaron". Tras su arresto, fue llevado a Córdoba capital, debido a la falta de espacio en la comisaría local y para protegerlo de los vecinos, quienes intentaron agredirlo por provocar el incendio.

Ahora, se está investigando si el hombre actuó por órdenes de un tercero o si fue solo una excusa para evitar responsabilidades. Mientras tanto, los bomberos continúan luchando contra los incendios, que ya han destruido alrededor de 47.000 hectáreas en la provincia, afectando gravemente áreas como Punilla, Chancaní y Villa Berna.

La situación es tan crítica que el presidente Javier Milei visitó la zona de desastre el miércoles junto al gobernador Martín Llaryora, sobrevolando las áreas más afectadas.