En un acto por el 47º aniversario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, celebrado en el Teatro Argentino de La Plata, la ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvieron a coincidir en un escenario. Sin embargo, lo que llamó la atención de los presentes no fue solo el homenaje a las Abuelas, sino la evidente frialdad entre ambos dirigentes, quienes no se dirigieron la palabra durante el evento.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, actuó como mediadora entre las dos figuras, situándose simbólicamente entre ellos en el escenario. En una entrevista posterior, Carlotto confirmó la tensión visible, describiendo el ambiente como "gélido". "Se notaba la frialdad, no hablaban entre ellos", comentó la referente de derechos humanos, comparando la situación con "una pareja con la vieja loca en el medio".

El distanciamiento entre Cristina Kirchner y Kicillof, que se ha profundizado desde el inicio de la interna en el Partido Justicialista (PJ), no pasó desapercibido para los asistentes, en su mayoría seguidores de la ex presidenta, quienes manifestaron su apoyo con fervor durante el evento.

A pesar de la falta de diálogo entre ambos, Carlotto resaltó que "se respetaron muchísimo" durante el acto. Sin embargo, el distanciamiento continúa generando especulaciones sobre el futuro del espacio político que comparten y la unidad del PJ en un escenario de crecientes divisiones internas.