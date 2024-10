El Día de la Lealtad peronista de este jueves se da en medio de una creciente tensión dentro del Partido Justicialista (PJ). Con Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela como los principales candidatos para presidir el PJ a nivel nacional, varios referentes del kirchnerismo duro han salido a exigir públicamente que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apoye la candidatura de la ex presidenta.

El exministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió que sería un "error" que Kicillof no acompañara a Cristina en su candidatura, destacando su papel en la reorganización del PJ en un momento crucial. A su vez, la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti calificó como "doloroso" que Kicillof no se haya pronunciado en favor de la ex mandataria.

La senadora bonaerense Teresa García también se sumó a las críticas, señalando que le "asombra y duele" el silencio del gobernador, y sugirió que reflexione sobre su postura. Por último, el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, afirmó que Cristina es la única capaz de ordenar el peronismo, instando a Kicillof a apoyar su candidatura.

Con las elecciones partidarias previstas para noviembre, la presión sobre el gobernador sigue en aumento, especialmente en un contexto donde el PJ enfrenta divisiones internas.