Cristina Kirchner volvió a cuestionar al presidente Javier Milei por el nuevo acuerdo con el FMI, criticando el festejo oficial por el préstamo. “¿Festejaban vos y Caputo sacándose fotos como chicos en cumpleaños?”, ironizó en redes. Comparó la situación con el “Blindaje” de De la Rúa y recordó cómo terminó ese proceso. También lo vinculó con el préstamo tomado durante la gestión de Mauricio Macri, apuntando que entonces las reservas fueron mucho mayores.

La expresidenta reclamó que, pese a las reservas actuales del BCRA, la situación económica empeoró: inflación descontrolada, remarcación de precios y fuerte deterioro social tras la devaluación. Rechazó además la flexibilización del acceso al Mercado Libre de Cambios por parte del BCRA, sugiriendo que busca atraer capital especulativo justo antes de las elecciones, lo que calificó como el retorno del "Carry Trade".

Denunció que Milei volvió a usar ese mecanismo: primero en 2023 con la devaluación y trabas a las importaciones vía Bopreal, luego en 2024 con ingresos por blanqueo, y ahora con el préstamo del FMI. Advirtió que la nueva emisión de Bopreal es deuda futura en dólares para generaciones venideras.

En otro tramo, tildó al presidente de “Cipayo de Oro” por su alineamiento con EE.UU., criticando su apoyo a Donald Trump y una declaración conjunta con el Tesoro norteamericano. Dijo sentir “vergüenza ajena” y acusó a Milei de contradecir sus propias posturas pasadas sobre el FMI.

Por último, le recordó sus advertencias previas sobre el rumbo del gobierno y lo acusó de no sostener sus principios: “Vos no aguantás un archivo y los salarios y jubilaciones no aguantan más ajuste”.